بوتين: روسيا مستعدة للمساهمة في حل مشاكل الغذاء العالمية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداد موسكو للمساهمة في حل مشاكل الغذاء العالمية ومساعدة الدول الأكثر فقرا بصفة خاصة.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن تصريحات بوتين جاءت خلال خطاب ألقاه، اليوم الأحد، عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة بمناسبة يوم عمال الزارعة والصناعات التحويلية.

وقال الرئيس الروسي: "نلبي بشكل كامل الطلب المحلي بالنسبة للمنتجات الأساسية ونوفر أمنا غذائيا جديرا بالثقة، وعلاوة على ذلك، نعمل على تنمية إمكانياتنا التصديرية. وأود أن أؤكد ذلك- نحن على استعداد للمساهمة في التغلب على التحديات العالمية المتعلقة بالغذاء وتقديم المساعدات اللازمة للدول النامية الأشد فقرا".

وأوضح بوتين، أن تحقيق ذلك هو نتيجة مباشرة لجهود العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وعملهم الصعب والمهم والمسؤول للغاية في الوقت ذاته.

وأضاف: "العمل تحت ضغط غير مسبوق بسبب العقوبات يمثل تحديات جديدة بالنسبة لقطاع الزراعة".