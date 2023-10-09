كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة المعاشات المنصرفـة من المكاتب البريدية ارتفعت بنسبة 22,6% لتبلغ 140,5مليار جنيه عام 2022-2023، مقابل 114,6 مليار جنيه عام 2021-2022، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبريد.



وبحسب الإحصاء، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد 9,2% لتبلغ 130.7 مليار جنيه عام 2022-2023، مقابل 119,7 مليار جنيه عام 2021-2022، مضيفا أن قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية ارتفعت بنسبة 15,3% لبلغت 164,5 مليار جنيه عام 2022-2023، مقابل 142,7 مليار جنيه عام 2021-2022.



وأضاف المركزى للإحصاء، أن قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية انخفضت بنسبة 7,6% لتبلغ 366,1 مليون جنيه عام 2022-2023، مقابل 396.3 مليون جنيه عام 2021-2022.



وذكر أن عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية ارتفع بنسبة 3% لتبلغ 4412 مكتبا عام 2022-2023، مقابل 4285 مكتبا عام 2021-2022.



ووفق الإحصاء، ارتفع عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية بنسبة 5,7% لتبلغ 21400 ماكينة عام 2022-2023، مقابل 20255 ماكينة عام 2021-2022، وهو نظـام آلي يتيح القـدرة علـى إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.



ويوافق اليوم العالمي للبريد 9 أكتوبر مـن كل عام ويوافق هذا تاريخ تأسيس الإتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "معاً من أجل بناء الثقة".