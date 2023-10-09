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وزيرا خارجية لبنان وسوريا يبحثان مسألة النازحين

د ب أ
د ب أ
بيروت - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 2:11 م
بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الإثنين، مع نظيره السوري فيصل المقداد، مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها.

وناقش الوزيران في اتصال هاتفي صباح اليوم "الزيارة المرتقبة للوزير بوحبيب إلى سوريا لمناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها".

وتناول الوزيران "التطورات الأخيرة في غزة والتحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة".

ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهرين، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح. ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

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