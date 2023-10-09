البرازيل تستعد لفنزويلا وتنتظر نيمار

بدأ منتخب البرازيل، اليوم الإثنين، معسكره بمدينة كويابا، استعدادا لمواجهة فنزويلا، فجر الجمعة المقبل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، في انتظار وصول النجم نيمار دا سيلفا، الذي تأخر انضمامه بسبب استقبال مولودته الجديدة.

ووصل لعاصمة ولاية ماتو جروسو، 21 لاعبا من إجمالي 23 شملتهم القائمة، التي أعلنها المدرب فرناندو دينيز، من بينهم ريتشارليسون وكاسيميرو، بالإضافة إلى ثنائي ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس جونيور.

من جانبه، قال كاسيميرو، نجم وسط "السيليساو" ومانشستر يونايتد، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إن أحد أهدافهم في الوقت الحالي هو مواصلة التأقلم على طريقة لعب دينيز، الذي جلس على مقعد المدير الفني للبرازيل في يوليو الماضي، خلفا للمقال أدينور ليوناردو باتشي "تيتي".

ومن المنتظر أن ينضم نيمار للمعسكر مساء اليوم، بعد أن سافر من السعودية قبل أيام لاستقبال مولودته الجديدة، مافيي، من رفيقته وعارضة الأزياء برونا بيانكاردي.

وسيكون قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، ماركينيوس، آخر المنضمين للمعسكر، حيث ينتظر وصوله على مدار يوم الثلاثاء.

واقتصر مران "السيليساو" اليوم على بعض التدريبات البدنية داخل صالة الألعاب البدنية.

وبعد مواجهة فنزويلا فجر الجمعة المقبل في ثالث جولات التصفيات، سيحل "الكناري" ضيفا على أوروجواي فجر الأربعاء على ملعب (السينتيناريو) في مونتيفيديو.

ويجاور بطل العالم (5 مرات) الغريم التقليدي منتخب الأرجنتين في الصدارة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بعد مرور جولتين.