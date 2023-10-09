توجيه الاتهام لعمران خان بتسريب أسرار الدولة الباكستانية الأسبوع المقبل

من المقرر أن يتم توجيه الاتهام رسميا لرئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان بتسريب أسرار الدولة في 17 أكتوبر الجاري بعد أن قدمت وكالة التحقيقات الفيدرالية نتيجة التحقيق إلى المحكمة.

وقال شعيب شاهين، محامي خان، عبر الهاتف، إن قاضي المحكمة الخاصة أبو الحسنات محمد ذو القرنين، الذي عقد جلسة استماع لخان اليوم الاثنين، سيبدأ المحاكمة بعد إصدار لائحة الاتهام ضده، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في سبتمبر الماضي أن محكمة باكستانية مددت احتجازه بناء على اتهامات بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.

وقال المحامي إنه سيتم توجيه الاتهام كذلك لشاه محمود قريشي، الذي كان وزيرا للخارجية في عهد خان، عندما تم تسريب البرقية، في نفس القضية.

وينفي كل من خان وقريشي هذه الاتهامات. وقال شاهين إنه إذا ثبتت إدانته، فقد يحكم على المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وخان موجود بالفعل في السجن بعد أن أدانته محكمة منفصلة بإخفاء الأصول التي حصل عليها جراء بيع الهدايا التي تلقاها من قادة أجانب عندما كان رئيسا للوزراء.