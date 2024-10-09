كتاب جديد لبوب ودورد يكشف تفاصيل العلاقة بين ترامب وبوتين

كشف الكاتب الأمريكي بوب ودورد، في كتابه الجديد "الحرب"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أرسل لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أجهزة اختبار كوفيد لاستخدامه الشخصي في عام 2020.

وأضاف ودورد أن أن ترامب وبوتين، تبادلا ما يصل إلى سبع "مكالمات هاتفية خاصة" منذ ترك ترامب منصبه، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

ويتطرق الكتاب الذي سيصدر الأسبوع المقبل إلى قصة مساعد طُلب منه مغادرة مكتب ترامب في منتجعه مار الاجو في فلوريدا حتى يتمكن من الاتصال ببوتين.

ويروي ودورد أن المساعد، الذي لم يذكر اسمه، قال إنه كانت هناك مكالمات متعددة بين الجانبين.

من جهته، نفى مدير اتصالات ترامب، ستيفن تشيونج، هذه الروايات وقال: "لا شيء من هذه القصص التي اخترعها بوب ودورد صحيح وهي من عمل رجل مختل عقليا ومضطرب حقا"، على حد تعبيره.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس قوله: "بصراحة لم أكن أعلم أن بوب ودورد لا يزال على قيد الحياة".

وانتقد فانس ودورد ووصفه بأنه "مخادع" وقال إنه حتى لو كانت القصص صحيحة: "هل هناك خطأ في التحدث إلى زعماء العالم؟ لا" وتابع: "هل هناك خطأ في الانخراط في الدبلوماسية".