منذ عام 1978، شهد جنوب لبنان سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك احتلال استمر لسنوات، وبحسب صحيفة الجارديان فإن هذه العمليات فشلت في تحقيق الأمن والهدوء لشمال إسرائيل.

في هذا التقرير نستعرض أبرز العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان.

عملية الليطاني 1978

في مارس 1978، وبعد حادثة "مذبحة الطريق الساحلي" التي نفذتها مجموعة من منظمة التحرير الفلسطينية وأدت إلى مقتل 35 مدنيًا إسرائيليًا، أطلقت إسرائيل عملية الليطاني لاستهداف قواعد منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان بهدف إعادة الأمن لشمال إسرائيل.

بلغت ذروة العملية مشاركة نحو 25,000 جندي إسرائيلي، وشملت العمليات الوصول إلى نهر الليطاني، وهو نقطة فاصلة رئيسية في جنوب لبنان. واجهت القوات الإسرائيلية صعوبة في الاشتباك المباشر مع مقاتلي منظمة التحرير الذين انسحبوا، وأسفرت العمليات عن مقتل حوالي 2000 لبناني وفلسطيني. انتهت العملية في يونيو مع نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) بناءً على قرارات مجلس الأمن التي دعت إلى انسحاب إسرائيل.

حرب لبنان 1982

رغم عملية الليطاني، لم يتحقق الأمن لشمال إسرائيل، واستمرت الاشتباكات بين قوات منظمة التحرير والقوات الإسرائيلية. بعد حادثة إطلاق النار على السفير الإسرائيلي في لندن من قبل منظمة أبو نضال الفلسطينية، استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن الحادثة كذريعة لإطلاق عملية "سلامة الجليل" بهدف القضاء على البنية التحتية لمنظمة التحرير في جنوب لبنان.

دخل أكثر من 40,000 جندي إسرائيلي مدعومين بحلفاء مسيحيين لبنانيين الأراضي اللبنانية، وحوصرت بيروت لعدة أشهر. رغم نجاح إسرائيل في إجبار منظمة التحرير على مغادرة لبنان، أسفرت الحرب عن مقتل 19,000 مدني ومقاتل لبناني وسوري وفلسطيني، منهم 5,500 مدني من بيروت الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان 1982-2000

على الرغم من انسحاب القوات الإسرائيلية من بيروت، استمرت إسرائيل في احتلال جنوب لبنان لمدة 18 عامًا، مع تركيز العمليات في "المنطقة الأمنية" بالتعاون مع جيش لبنان الجنوبي، والتي كانت تمتد على طول الحدود بعمق يتراوح بين 5 و20 كيلومترًا.

رغم الانسحاب، لم تنجح إسرائيل في تحقيق الأمن لشمالها، وأصبحت المنطقة مركزًا للصراع مع مجموعات مثل حزب الله.

حرب لبنان الثانية 2006

في عام 2006، اختطف حزب الله جنودًا إسرائيليين في عملية معقدة عبر الحدود، ما دفع إسرائيل إلى شن حرب "لتغيير المعادلة" وتهدف لطرد حزب الله من جنوب لبنان. أسفرت الحرب عن دمار كبير في لبنان، ولكنها اعتبرت واحدة من أكثر الحروب الإسرائيلية غير الحاسمة، وانتهت بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي لم يتم تنفيذه بشكل كامل.

الحرب الثالثة على لبنان 2023

في أعقاب حرب 7 أكتوبر 2023، بدأ حزب الله بإطلاق الصواريخ دعماً لأهل غزة، مما أدى إلى تصاعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، بدأت إسرائيل باستهداف لبنان مؤخرًا من خلال سلسلة من الضربات الجوية واغتيالات لقيادات حزب الله، ولا يزال نطاق العملية ومستقبلها غير واضح.