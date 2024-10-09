نائبة أمريكية: إسرائيل تفرض كابوسا بغزة يرقى للإبادة الجماعية

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي كوري بوش، إن الحكومة الإسرائيلية تفرض "كابوسا مأساويا يرقى للإبادة الجماعية" منذ أن شنت هجماتها على غزة في 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة "الأناضول"، عقب مرور عام على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكَّرت بوش بأن أكثر من 42 ألف فلسطيني، بينهم 17 ألف طفل، قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023، وأن غزة دمرت، وشُرد ملايين الفلسطينيين، وظهرت المجاعة والأمراض في المنطقة.

وفي معرض إشارتها إلى استمرار القصف والعنف في المنطقة، قالت بوش: "إن الدمار والضرر الناجم عن ذلك يتجاوز بكثير ما يمكن لأي شخص أن يتحمله. الإنسانية تتمزق إربا".

ودعت بوش إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا العنف، قائلة: "كان ينبغي لنا أن نتحرك قبل عام، والآن فات الأوان بالنسبة لكثيرين".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر

أكتوبر من العام الماضي إلى نحو 41965 شهيدا، و97590 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.