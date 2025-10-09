الأمم المتحدة تدعو لبدء سريع في تقديم المساعدات لقطاع غزة

دعا منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إلى بدء سريع في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، بعد التوصل إلى اتفاق في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء حرب غزة.

وكتب فليتشر، على منصة "إكس": "دعونا نخرج الرهائن، ونقدم المساعدات بسرعة.. فرقنا في حالة تعبئة كاملة لتحريك الشاحنات على نطاق واسع وإنقاذ الأرواح"، مضيفا في المقابل أن الفرق بحاجة إلى ممرات آمنة للوصول إلى المعوزين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، تحقيق تقدم كبير في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في مصر.

وبحسب بيانات ترامب، سيُفرج قريبا عن جميع المحتجزين في قطاع غزة، فيما ستسحب إسرائيل قواتها في المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية إلى خطوط متفق عليها، وأكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق.