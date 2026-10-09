اعتقال مشتبه به بعد مقتل مسؤولين ألمانيين أثناء تفتيش على أسلحة نارية

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عاماً يشتبه في أنه أطلق النار على اثنين من موظفي الإدارة المحلية في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا وقتلهما خلال تفتيش روتيني على الأسلحة النارية، حسبما قالت الشرطة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المشتبه به أُصيب بجروح طفيفة بسبب إطلاق النار أثناء اعتقاله. ولم تحدد الشرطة بعد الدافع وراء القتل.

ووفقا للنتائج الأولية، يزعم أن الرجل أطلق النار على امرأة، 54 عاما، ورجل ،45 عاما، وقتلهما، وكلاهما من موظفي إدارة مقاطعة نيوماركت، خلال التفتيش في بلدة برنجاو بعد ظهر يوم الخميس. ثم تحصن بعد ذلك داخل مبنى سكني لعدة ساعات.

وكان المسؤولان يتحققان، من بين أمور أخرى، مما إذا كان الرجل يخزن أسلحته النارية وفقا للوائح. ولم يكن الهدف من التفتيش مصادرة أسلحة الرجل.

وطوقت الشرطة المبنى واستدعت وحدات متخصصة. واستمرت العملية لساعات، بينما تم حث السكان على البقاء في المنازل أو الابتعاد عن الطوق الأمني.

وخلال المواجهة، حافظ الضباط على اتصال هاتفي بمطلق النار المشتبه به وقضوا وقتا طويلا في محاولة إقناعه بالاستسلام. ومع ذلك، أصر الرجل على أنه لن يسلم نفسه دون مقاومة.

وقال متحدث باسم الشرطة: "في النهاية، تحرك الضباط للاقتحام، باستخدام المتفجرات أيضا". وأضاف: "أُصيب المشتبه،60 عاما، بجروح طفيفة بسبب إطلاق النار في الساق". ومن المقرر أن يتلقى الرجل العلاج الطبي أولا.

وأفادت الشرطة في البداية، مساء الخميس، بأن أحد موظفي إدارة مقاطعة نيوماركت أصيب بجروح قاتلة. وأكد متحدث باسم الشرطة لاحقاً أن زميلة له، كان قد ورد في البداية أنها أصيبت بجروح خطيرة، قد توفيت أيضا.

وقال المتحدث: "نفترض أنها توفيت على الفور عندما أطلقت النيران"، مستشهدا بالظروف التي عثر فيها على جثتها.

وتلقى أفراد الشرطة وخدمات الإنقاذ العديد من مكالمات الطوارئ التي تبلغ عن إطلاق نار في حوالي الساعة 2 ظهرا.