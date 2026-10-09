جمال حمزة يحذر الزمالك من سلاح الأهلي الخطير في القمة

تحدث جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، عن ذكرياته مع مباريات القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أن مواجهات الفريقين تحمل له العديد من الذكريات، كما استعرض رؤيته الفنية للمباراة المقبلة، محذرًا لاعبي الزمالك من خطورة استقبال هدف مبكر.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، على قناة «MBC مصر 2»: «سجلت 8 أهداف مع الزمالك، وأنا صغير كنت بتفرج على إن قبل أي لقاء أهلي وزمالك بيعيدوا الأهداف اللي بتتسجل، وكنت عاوز أسجل علشان الأجوان تتعادل».

وأضاف: «عندي ذكريات كتيرة، منها ماتش 1-0 في 2003، وفوزنا بالهدف ده، وكان من تمريرة من حازم إمام وطارق السيد، استلمتها وسجلت، وكسبنا بالهدف ده».

وعن استعدادات الزمالك والأهلي للمواجهة، أوضح حمزة أنه لا يرى أن أيًا من الفريقين وصل إلى أفضل حالاته الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن فترة التوقف الدولي كانت في صالح الزمالك، خاصة أن الفريق بدأ استعداداته متأخرًا.

وقال: «لا أعتقد أن الاطمئنان موجود في معسكر الزمالك والأهلي، لأن الفريقين لم يصلا لأعلى فورمة فنية وبدنية، وفترة التوقف كانت في صالح لاعبي الزمالك لأنه بدأ متأخر».

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى تأخر انضمام الثلاثي المحترف إلى معسكر الفريق، مؤكدًا أن ذلك لن يمثل أزمة، خاصة في ظل قلة البدائل المتاحة في قائمة الفريق.

وأوضح: «تأخر انضمام الثلاثي المحترف لمعسكر الزمالك مش هيقصر، لأن الزمالك أكيد مش هيعاقبهم، لأن مفيش بدائل».

وحذر حمزة لاعبي الزمالك من استقبال هدف مبكر خلال المباراة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على الحالة النفسية للاعبين، بينما سيكون الخروج بالتعادل خلال الشوط الأول في صالح الفريق.

وقال: «أحذر الزمالك من استقبال هدف مبكر من الأهلي لأنه سيؤثر على اللاعبين، ولو الزمالك قدر يخرج من الشوط الأول بالتعادل السلبي، هيكون في صالح الزمالك وقد يحقق الانتصار في الشوط الثاني».

وشدد جمال حمزة على ضرورة استغلال الزمالك المساحات في دفاع الأهلي، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يمتلك عناصر قادرة على تشكيل الخطورة بفضل السرعة والتمريرات الدقيقة.

واختتم: «الزمالك لازم يشتغل على مساحات خط الدفاع بالنادي الأهلي بغض النظر هم كويسين ولا لأ، الأهلي في اللقاءات السابقة كان عنده مشاكل في العمق، وشيكو بانزا عنده سرعات، وعدي وحسام أشرف بيقدروا يستلموا تحت ضغط، وعبدالله السعيد بيجيد التمريرات المتقنة».