أحمد رؤوف: نتطلع لمشاركة حمزة عبد الكريم في كأس العالم للشباب

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أكد أحمد رؤوف، مدرب منتخب مصر للشباب، تطلعه إلى مشاركة حمزة عبد الكريم، نجم برشلونة، مع الفراعنة في بطولة كأس العالم للشباب.

وقال أحمد رؤوف، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت ماكس»: «مشاركة حمزة عبد الكريم في كأس أمم إفريقيا 2027 مستبعدة».

وأضاف: «لكن نتطلع لمشاركته في كأس العالم للشباب».

وكان منتخب مصر للشباب قد حسم لقب بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا، المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027 في غانا، بعدما حقق الفوز على الجزائر بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة.

وأُقيمت تصفيات شمال إفريقيا في مصر، وتحديدًا بمدينة الإسماعيلية، على ملعبي هيئة قناة السويس والإسماعيلية.

ومن المقرر أن تستضيف غانا النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب في فبراير 2027.