يشارك وفد برلماني من مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) في مؤتمر برلماني إقليمي لأفريقيا مخصص لبحث قضية اللاجئين، في الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر الجاري بجنوب أفريقيا.

وذكر مجلس الأمة الجزائري - في بيام اليوم /السبت/ - أن هذا المؤتمر ينظمه برلمان عموم أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بعنوان (إيجاد حلول شاملة لوضع اللاجئين.. نحو مقاربات برلمانية فعالة).

وأضاف البيان أن هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة الميثاق العالمي حول اللاجئين المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2019، حيث أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الأفريقي لعام 2019 بعنوان (اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا..

نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في أفريقيا).

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر محاضرات لخبراء وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين حول منتدى وميثاق الأمم المتحدة للاجئين، كما سيبحث المشاركون ضمن حلقات نقاش وجلسات عامة مواضيع عدة، من بينها "مقاربات جديدة للأزمة اللاجئين.. إيجاد حلول شاملة ومستدامة"، و"إدماج اللاجئين في برامج ومخططات التنمية الوطنية"، و"مخيمات اللاجئين.. نحو التعايش والإدماج الاجتماعي"، و"كيفية محاربة الصورة النمطية وكراهية الأجانب"، و"كيفية تطوير التشريعات والأطر المواتية".

وأوضح البيان أن وفد الجزائر سيضم كلا من رئيس الوفد نائب رئيس مجلس الأمة مليك خديري، وعضو مجلس الأمة محمد بن طبة.