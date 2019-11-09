الكويت تسحب البعثة الدبلوماسية في قنصليتها بالبصرة العراقية

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أكد مصدر دبلوماسي كويتي سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية الكويتية في البصرة نظرا لتطورات الأوضاع في المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصدر قوله إن القنصل وأعضاء القنصلية سيصلون إلى منفذ العبدلي اليوم.

ووقعت صدامات مساء أمس الجمعة، بين المحتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة باستمرار لمشهد العنف المرافق للاحتجاجات العراقية في يومها السادس عشر.

وأفادت وسائل إعلام الأسبوع الماضي، نقلا عن مصدر أمني عراقي، بقيام متظاهرين في العراق بإغلاق معبر سفوان البري مع الكويت.