شارك الفنان الشاب الوليد الحلاني، والده الفنان عاصي الحلاني، الغناء خلال حفله المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدما سويا أغنية " مالي صبر يا ناس"، في ثامن ليالي مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 28.

وعقب الأغنية مازح عاصي الجمهور قائلا: "ابن الوز عوام"، وسط تصفيق حار من الجمهور، ترحيبا بالحلاني الصغير.

وقدم عاصي، خلال الحفل، عددا من أغنياته الشهيرة منها: "بحبك وبغار، كبيرة يا مصر، الهوا طاير، وإن كان عليا"، وغيرها بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

يُذكر أن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية انطلقت الجمعة الماضية، وتتضمن تكريم 12 شخصية فنية أثرت ساحات الإبداع، أبرزهم الفنان محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح، بالإضافة للشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلًا غنائيًا وموسيقيا يُحييهم 92 فنانًا من 7 دول عربية هى "مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان"، وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.