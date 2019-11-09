اتفاقية قرض بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

وقعت موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، سيخصص لتمويل مشروع بناء طريق طوله 150 كيلومترا بين مدينة النعمة شرق العاصمة ـ ومدينة انبيكت لحواش.

وقد وقع على القرض وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، ونائب المدير العام للعمليات بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبد الله الغانم.

وأشاد الوزير الموريتاني في كلمة بالمناسبة، نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، بمستوى التعاون بين بلاده ودولة الكويت، مثمنًا دور الصندوق الكويتي للتنمية في دفع عجلة التنمية بموريتانيا خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية خاصة بالنظر لعزلة المنطقة المستفيدة ولما تزخر به من مقدرات بشرية وتنموية.

يُذكر أن التعاون بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية بدأ عام 1975، حينما أبرمت أول اتفاقية لصيانة الطرق، ومنذ ذلك العام تواصل عمل الصندوق في موريتانيا،حيث شمل التعاون توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية والشرقية، والإسهام في تمويل بعض عمليات صندوق الإيداع والتنمية، بالإضافة إلى تزويد نواكشوط بمياه الشرب من نهر السنغال وعدد من القروض والمشاريع المهمة الأخرى.