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قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية بصدد الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو فى منطقة خيرسون التي أعلنت روسيا استقلالها.

وأعلن شويجو، الانسحاب من الضفة اليمنى، أو الضفة الغربية، للنهر الذي يقسم أوكرانيا، وفقا لوسائل إعلام رسمية روسية.

وقال شويجو: "لطالما كانت حياة وصحة جنود روسيا الاتحادية تمثل أولوية".

وأفاد القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا سيرجي سوروفيكين بشن قصف أوكراني عنيف مؤخرا على مدينة خيرسون والمناطق المحيطة بها.

وتعلن كييف بشكل متكرر عن إحداث دمار كبير وخسائر كبيرة في الجانب الروسي في خيرسون، ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات.

وأفادت تقارير في وقت سابق اليوم بأن نائب رئيس الإدارة التي عينتها موسكو في خيرسون قد توفي.