الهند تدشن شعار رئاستها لمجموعة العشرين

مودي: الشعار "أرض واحدة.. أسرة واحدة.. مستقبل واحد".. ومصر مدعوة لحضور القمة كـ"دولة ضيف"



أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، عن شعار وموضوع رئاسة الهند لمجموعة العشرين، كما دشن موقعاً إليكترونيا لهذا الغرض.

وفي خطاب ألقاه أمام الحاضرين، أشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، سوف تتولى الهند رئاسة قمة مجموعة العشرين.

وقال مودي إن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي فيما يمثل حوالي 85% من إجمالي الناتج العالمي، وأكثر من 75% من حجم التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.

ووصف مودي هذه المناسبة بأنها بالغة الأهمية، معرباً عن سعادته بالاهتمام المتزايد والفعاليات المرتبطة بمجموعة العشرين.

ودعت الهند، مصر لحضور قمة مجموعة العشرين كـ "دولة ضيف" خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة.

وأشار مودي إلى أن شعار مجموعة العشرين ليس مجرد شعار ولكنه يعد رسالة وشعوراً يجري في عروق الهند، قائلاً: إنها عزيمة تتخلل أفكارنا وتقوم على فكرة أن العالم أسرة واحدة.

وأضاف أن شعار مجموعة العشرين يعكس فكرة الأخوة العالمية. وتعبر زهرة اللوتس في الشعار عن فكر وإيمان وتراث الهند القديم.

وقال رئيس الوزراء إن فلسفة "أدويت" تؤكد على وحدة جميع المخلوقات ومن خلال هذه الفلسفة سوف يتم حل الخلافات في عالم اليوم. فيما يعبر شعار وموضوع مجموعة العشرين عن العديد من الرسائل الهامة التي توجهها الهند.

وأشار إلى أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين يأتي في توقيت تسود فيه الأزمات والفوضى. وأكد أن العالم لا يزال يعاني من آثار جائحة عالمية مدمرة لا تأتي إلا مرة كل القرن، كما يعاني من الصراعات والعديد من المشكلات الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن زهرة اللوتس في شعار مجموعة العشرين يمثل رمزاً للأمل في مثل هذه الأوقات الصعبة.

وفي لمحة عن الثقافة الهندية، أشار رئيس الوزراء إلى أن كلاً من إلهة المعرفة وإلهة الرخاء تجلسان على زهرة لوتس. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأرض في شعار مجموعة العشرين تظهر على زهرة لوتس وقال إن المعرفة المشتركة تساعدنا في التغلب على الظروف الصعبة، بينما يمكننا الرخاء المشترك من الوصول إلى أبعد الآفاق.

وألقى الضوء على أهمية البتلات السبعة لزهرة اللوتس والتي تمثل القارات السبعة ونغمات السلم الموسيقي السبعة. وأضاف: "عندما تتآلف نغمات السلم الموسيقي السبعة معاً، فإنها تخلق ألحاناً رائعة. وقال مودي إن مجموعة العشرين تهدف إلى التقريب بين دول العالم في تناغم بينما تحترم التنوع.

وقال مودي إن الهند تنظر إلى قمة مجموعة العشرين باعتبارها مسئولية جديدة وباعتبارها تمثل ثقة العالم فيها، مشيراً إلى أن الهند مرت برحلة على مدى آلاف السنين لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

واستعرض مودي أيضاً جهود الهند في مجال التنمية المستدامة قائلاً: علينا أن نجعل التنمية المستدامة جزءاً من نمط حياة الفرد للحفاظ على البيئة، أكثر من مجرد نظام تتبعه الحكومات. تمثل البيئة قضية عالمية بالنسبة لنا وكذلك مسئولية شخصية. كما أكد أيضاً على مساهمة الأيورفيدا وأشار إلى الاهتمام العالمي باليوجا والحبوب الخشنة.

وذكر رئيس الوزراء أن الكثير من إنجازات الهند يمكن أن تستفيد منها دول العالم الأخرى. إذ يمكن أن يكون استخدام الهند للتكنولوجيا الرقمية في التنمية، والشمول، والتخلص من الفساد، وتحسين بيئة الأعمال وتيسير المعيشة، نماذج تحتذى للكثير من الدول.

وأكد رئيس الوزراء أيضاً على تمكين الهند للمرأة والتطوير الذي تقوده المرأة والشمول المالي من خلال نظام "حساب جان دهان" وهو النظام الذي سيصل إلى العالم من خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين.

وقال إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين تكتسب أهمية جديدة. وأوضح أنه بينما تقيم الهند علاقات وثيقة مع الدول المتقدمة، فإنها تتفهم وتعبر في نفس الوقت عن آراء الدول النامية بشكل جيد.

وأكد رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها الهند حتى لا يكون هناك "عالم أول" و"عالم ثالث" ولكن عالم واحد فقط.

وأضاف أن شعار مجموعة العشرين هو "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد."وقال: "بهذه الأفكار والقيم تمهد الهند السبيل إلى ازدهار العالم" .