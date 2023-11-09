الناتو يدعم فترات هدنة إنسانية في حرب غزة: يجب احترام القانون الدولي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء بالحلف تدعم فترات هدنة إنسانية مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية؛ للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في برلين، قبل اجتماع مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه يجب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين خلال الصراع، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن "الحرب في غزة يجب ألا تتحول إلى صراع إقليمي كبير. ويتعين أن تظل إيران وحزب الله خارج هذه المعركة".

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وإصابة 26 ألفا و475، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء.