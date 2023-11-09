بلينكن يحذر موسكو من نقل التكنولوجيا العسكرية إلى بيونج يانج

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا من نقل التكنولوجيا العسكرية إلى كوريا الشمالية، حيث قال إن تلك العمليات الخاصة بنقل التكنولوجيا، تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال بلينكن للصحفيين في سول، إنه ونظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، بحثا "الإجراءات الإضافية التي من الممكن أن تتخذها بلادنا مع الشركاء، لزيادة الضغط على موسكو لكي لا تنقل التكنولوجيا العسكرية" إلى بيونج يانج.

إلا انه لم يقدم أي تفاصيل بشأن المدى الذي قد تصل إليه الإجراءات الجديدة ضد روسيا.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية المعزولة إلى حد كبير، تخضع لعقوبات دولية بسبب أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "تتشاركان في مخاوف عميقة" بشأن التعاون العسكري "المتنامي والخطير" بين موسكو وبيونج يانج.

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من إمكانية أن تحصل كوريا الشمالية على تقنيات عسكرية روسية متقدمة، مقابل شحنات الأسلحة.