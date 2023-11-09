 تضامنا مع فلسطين.. سمسم شهاب يطرح أغنية «قسما بالله» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تضامنا مع فلسطين.. سمسم شهاب يطرح أغنية «قسما بالله»


نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 11:49 م

طرح المغني الشعبي سمسم شهاب، أغنية «قسما بالله»، تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان غاشم من قوات الاحتلال، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان وتوزيع شريف حمدان.

وكان الفنان سمسم شهام، تقبل عزاء زوجته التي توفيت قبل أسبوعين بعد صراع مع مرض السرطان، حيث توفيت داخل العناية المركزة.

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية «دولارات دولارات»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «دولارات دولارات»، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم، وهندسه صوتية محمد جودة.

 

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