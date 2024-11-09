يعكف مستشارون للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على وضع خطط لتنفيذ تعهده بـ"ترحيل جماعي" للمهاجرين بصفة غير قانونية، تشمل مناقشة سبل دفع تكاليفها ومناقشة إعلان حالة طوارئ وطنية، والتي ستسمح لإدارة الجمهورية الجديدة بإعادة توظيف موارد عسكرية لاحتجاز وإبعاد مهاجرين، وفق ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشمل المناقشات خلف الكواليس، التي بدأت قبل أشهر من الانتخابات وتسارعت وتيرتها خلال الأيام التي تلت فوز ترامب، "تغييرات في السياسات المطلوبة لزيادة عمليات الترحيل"، وفقاً لما نقلته الصحيفة الأمريكية عن أشخاص يعملون في الفريق الانتقالي الرئاسي، وأعضاء في الكونجرس، وآخرين مقربين من الرئيس المنتخب، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ووفق الصحيفة، تشمل التغييرات "إلغاء سياسة إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت توجه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بعدم ملاحقة المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، الذين لم يرتكبوا جرائم أخرى، وإجراء تغييرات في نظام محاكم الهجرة لتسريع وتيرة القضايا".