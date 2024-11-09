مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام لانس في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت أمام نظيره لانس بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب ديليليس مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

وسجل لانس هدف التقدم عن طريق بيرزيميسلاف فرانكوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل موسيس سيمون في الدقيقة 36 من ركلة جزاء أيضًا.

فيما أضاف نيكولاس كوزا الهدف الثاني لـ نانت في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل نيس عن طريق لاعبه حمزة أوجيديران، ومن ثم أحرز أدريان توماسون الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وشارك مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه نانت في مواجهة لانس، ولكنه غادر في الدقيقة 66 وكانت تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق لانس رصيده للنقطة 17 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نانت عند 10 نقاط في المركز الـ14 بالمسابقة.