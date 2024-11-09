أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، صباح السبت، باندلاع حريق هائل في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمرا وسط بيروت.

وبحسب ما نشرته فضائية LBC اللبنانية، التهمت النيران العديد من السيارات في الموقف، كما أدى الحريق الى اشتعال إحدى البنايات المجاورة، في حين يعمل الدفاع المدني على إطفاء الحريق وإخلاء المباني المجاورة.



من جانبه، تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق المندلع.

وأعطى الوزير التوجيهات اللازمة للإسراع في إخماد النيران، وإبعاد خطر تمددها إلى باقي السيارات والأبنية المجاورة.

كما أجرى مولوي، اتصالا بمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، طالبًا مؤازرة فوج إطفاء بيروت في عملية الإخماد، ومساعدة المواطنين العالقين في الأبنية المجاورة وإخراجهم في أسرع وقت.