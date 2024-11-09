شولتس في ذكرى انهيار جدار برلين: يجب أن نقف معا

في الذكرى السنوية الـ35 لانهيار جدار برلين، أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالحدث بوصفه مثالا للترابط الأوروبي.

وأكد شولتس في رسالة بالفيديو بمناسبة الذكرى السنوية اليوم السبت، أن سقوط جدار برلين كان "الذروة السعيدة للتنمية الأوروبية الشاملة"، وذلك وفقا لنص تم نشره مسبقا من خطابه.

وفي ضوء الوضع السياسي العالمي الراهن، دعا شولتس مجددا إلى التضامن.

وأكد أن "تاريخنا المشترك في خريف عام 1989 يبين لنا كيف نحقق أهدافنا: من خلال الوقوف معا من أجل السلام والحرية، من أجل الأمن والازدهار، من أجل سيادة القانون والديمقراطية".

وأفاد شولتس بأن اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي ورؤساء وزراء دول الاتحاد الأوروبي في بودابست، والذي حضره المستشار يوم الجمعة، كان الغرض منه أيضا تعزيز هذه الوحدة.