محافظ الشرقية يتابع تطوير الشوارع الداخلية وتركيب الإنترلوك في أبو حماد بتكلفة 4 ملايين جنيه

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتابع المحافظ، مع محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع أبو حماد البلد، بإجمالي مساحة بلغت 6 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 4 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 - 2027.

وشدد رئيس مركز ومدينة أبو حماد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة إنجاز الأعمال، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم، استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.