 ضبط متهمين بتزوير العملات الوطنية والأجنبية وترويجها في الإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط متهمين بتزوير العملات الوطنية والأجنبية وترويجها في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 4:28 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 4:28 م

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، القبض على شخصين؛ متهمين، بتقليد العملات الوطنية والأجنبية، خاصة فئة الـ100 دولار، وترويجها على عملائهما في نطاق محافظتي "الإسكندرية والبحيرة".

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، محل إقامتهما محافظتي "الإسكندرية والبحيرة"، بتقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي؛ بهدف التربح.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما، والسيارة المستخدمة في الترويج لنشاطهما، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط "دولارات مقلدة"، وهاتفي محمول، وبفحصهما تبين أنهما مُحملان بمحادثات مع عملائهما تدل على نشاطهما.

وأضافت التحريات أنه وبمزيد من فحص المسكن اللذان يتخذانه مقرًا لممارسة نشاطهما، عثر على جهاز حاسب آلي، وبفحصه، تبين احتوائه على برنامج إلكتروني، ونماذج صور للعملات الورقية المقلدة فئة الـ100 دولار أمريكي، وطابعة ألوان.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فإنه وبتحريز المضبوطات، ومواجهتهما، أقر بالواقعة، وأن جهاز الحاسب، والطابعة، يستخدمان في تقليد وطباعة العملات المزيفة.

وتم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

 


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