بوتين يتوعد بمحو أي دولة تهاجم روسيا بأسلحة نووية

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض.

وقال بوتين، إن روسيا ليس لديها تفويض لشن ضربة نووية وقائية، على عكس الولايات المتحدة، لكن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد آخر، هدد الرئيس الروسي الدول الغربية بخفض إنتاج النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي.

وأضاف بوتين أن هناك تراجعا اقتصاديا تشهده بلاده لكن وضعها يظل أفضل من العديد من البلدان الأخرى. تأتي تصريحات بوتين بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارًا.