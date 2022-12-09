بركات: كهربا جامد جدا ويفرق مع الأهلي ومنتخب مصر

أكد محمد بركات نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن محمود كهربا لاعب قوي للغاية ومميز ويفرق مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، قائلا: «كهربا لما بيركز بيبقى مفيد لأبعد الحدود ويفرق مع الأهلي ومنتخب مصر لو هو في أحسن أحواله.

وأشار محمد بركات في لقاء ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن النادي الأهلي يحفظ على أبناءه لأبعد الحدود، وهذا ما اتضحت في الكثير من المواقف مع لاعبين، كما أكد أن الأهلي حصل على بطولاته بمجهوده وبطريقة حلال وليس بطريقة غير مشروعه كما يزعم البعض.

وتابع: «في تحامل الفترة الأخيرة على الأندية المصرية ودائما بنتكلم في النقطة دي، وفي بلاد بقت قوية جدا داخل الاتحاد الأفريقي، ولهم نفوذ والاتحاد الأفريقي بيعمل لهم كل اللي عايزين، والمواقف الاخيرة كلها تثبت وجود مشاكل بين مصر والاتحاد الافريقي سواء للأهلي أو الزمالك».