بوتين: الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى ومفاقمة الوضع الدولي.

وأضاف الرئيس الروسي - خلال كلمة ترحيب بالمشاركين في اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول شنغهاي المنعقد في موسكو، اليوم الجمعة - "احتمالات الصراع في العالم تتزايد بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره المهيمن بأي وسيلة، حيث يتعمد مضاعفة الفوضى وزيادة مفاقمة الوضع الدولي"، مشيرا إلى أن الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع وككبش فداء ضد روسيا.

وتابع بوتين "أن الدول الغربية شجعت الإرهاب في دونباس والإبادة الجماعية بحق سكان هذه المنطقة"، متهما الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية بتدمير بنية الاستقرار الاستراتيجي والعمل بقوة على توسيع جغرافية حلف ناتو".

وأكد الرئيس الروسي أن العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون على أساس الاحترام المتبادل حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح، منوها بوجود تهديدات كثيرة في العالم وتحولات في تطوير عالم متعدد الأقطاب، وداعيا للعمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون لتشكيل نظام مرن ومستقر للأمن والتعاون.