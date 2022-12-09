محمد بركات يكشف حقيقة حصوله على منشطات خلال مشواره مع الأهلي والمنتخب

كشف محمد بركات، لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، تفاصيل الشائعة التي لاحقته خلال مشواره الكروي وهي تعاطيه المنشطات، قائلا: "أنا كنت عامل استئصال للغدة الدرقية وكنت لا أخذ أي دواء من بعد ما عملت العملية لمدة سنة أو سنة نص".

وأوضح محمد بركات، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن عدم حصوله على الأدوية تسبب في زيادة إفرازات الغدة وعودة التعب مرة أخرى، مضيفا: "كنت تعبان جدا وبعد ما عملت العملية تعبت تاني بعد ما كنت كويس ورحت لدكتور وقالي انت استأصلت جزء كبير من الغدة ولازم أخذ أدوية ويكون الدواء مدى الحياة".

وتابع: "في أدوية بتبقى محظورة في الاتحاد الدولي والدواء اللي كنت بأخده كان من ضمن المحظورات وبالتالي ببعت أقول تفاصيل العملية للفيفا، وبناء عليه مكتوب أخذ الجرعة اللي بتخليني اكون بني آدم طبيعي زي كل الناس، واهم حاجة تجيب موافقة على هذا الدواء"، موضحا أنه حصل على الدواء حتى يكون انسان طبيعي.