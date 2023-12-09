وصف السفير الفلسطيني رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة؛ رفض الولايات المتحدة مشروع القرار الإماراتي المقدم من المجموعة العربية الإسلامية المطالب بوقف «إطلاق نار إنساني فوري» على غزة بـ «اليوم الحزين في تاريخ مجلس الأمن».

ووجه خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، في أعقاب استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لأبطال مشروع القرار مع امتناع بريطانيا عن التصويت، رسالة إلى هؤلاء قائلا: «إلى من لا يستطيعون أن يروا حقيقة الأشياء؛ لن نستسلم سوف نستمر في جهودنا، وقرع أبواب مجلس الأمن حتى يستيقظ ويضطلع بمسئولياته؛ لمجابهة هذه الحرب الهمجية».

وتابع: «سوف نعود إلى الجمعية العامة؛ لنستأنف الجلسة العاشرة الطارئة، إنه لزاما علينا أن نفعل كل شيء؛ من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني وخاصة بقطاع غزة، لن نتوقف ولن يهدأ لنا بال، ولن ننام إلى حين أن تنجح جهودنا بوقف الحرب».

وأشار إلى انصياع بعض الأطراف الدولية (الولايات المتحدة-بريطانيا )إلى جانب واحد (دولة الاحتلال)غير آبه بأي اهتمام إلى الطرف الآخر (غزة)، متهما إياها بتجاهل تصويت 13 دولة داخل المجلس بالموافقة على دعم مشروع القرار، فضلا عن مشاعر الملايين حول العالم

وأعرب عن شعوره بالغضب والإحباط إزاء حالة «الشلل» التي أصابت مجلس الأمن بالفشل في وقف ماكينة القتل الإسرائيلية التي استهدفت آلافا من الأبرياء.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد القرار.

وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على القرار: 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.