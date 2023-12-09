علقت حركة حماس، على إفشال جناحها العسكري كتائب القسام، محاولة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الوصول لأحد الأسرى وتحريره في غزة، وهي العملية التي باءت بالفشل.

وقالت حماس في بيان اطلعت عليه «الشروق»، اليوم السبت: «إفشال كتائب القسام المظفّرة لمحاولة جيش الاحتلال الإرهابي، الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدّمة بين قتيل وجريح، وردّهم على أعقابهم خائبين؛ يؤكّد بسالة ويقظة مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، وإصرارها على المضيّ في طريق تمريغ أنف هذا العدو المجرم بالتراب، وإفشال كل خططه وأهدافه في قطاع غزة.»

وأضافت: «لقد استخدمت القوة الصهيونية المهاجِمة سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، للتستّر وراءها لتنفيذ هذه العملية الفاشلة، في مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ترقى إلى جريمة حرب، ما يتطلّب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة هذا الكيان الإرهابي على جرائمه».

وتابعت: «ما يتصوّره الاحتلال عن إمكانية تحرير أسراه بطريق القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكّد مجدداً أنه لا يكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة».

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أنها أفشلت محاولة من الاحتلال للوصول إلى أحد الأسرى الإسرائيليين، مؤكدة اكتشاف قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى الاحتلال والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة.