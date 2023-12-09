جالانت يرحب بالفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة: قيادة جريئة

رحب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بقرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.



وقال جالانت خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "شكرا للولايات المتحدة على قيادتكم الجريئة"، مشيرا إلى أن تنفيذ هدنة سيعني "تسليم جائزة (لحركة) حماس، واستبعاد للرهائن المحتجزين في غزة".



من جهته، توجه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، خلال بيان، بالشكر للرئيس الأمريكي على "الوقوف بثبات" مع إسرائيل، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض على القرار، قائلاً: "شعاع ضوء رفض الكثير من الظلمة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وزعم أردان في البيان: "إنه لأمر صادم عندما تطلق حماس الصواريخ على جوش دان من مراكز سكنية في جنوب غزة، تكون الأمم المتحدة مشغولة بمشاورات منفصلة بشأن قرار مشوه موجه للجانب الخطأ وحتى لا يدين حماس"، موضحا أن "وقف إطلاق النار ممكن، فقط مع عودة جميع الرهائن وتدمير حماس".



كانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.



وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.



واعتبر نائب المندوبة الأمريكية، روبرت وود، أن مشروع القرار "منفصل عن الواقع" و"لن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".



وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد دعا إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار "في قطاع غزة.



وبحسب لازاريني، لجأ أكثر من مليون شخص إلى منشآت للأونروا في غزة "لم تسلم من عمليات القصف المستمرة على الرغم من أنها يفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".