شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بسقوط شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال لمدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

عاجل| مراسل شبكة قدس: شـــ.ـ.هداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال لمدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/R0K7iiYD3J — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 9, 2024

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن مواطنين استشهدا في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق رفح، ومواطن آخر شمال المدينة.

كما أصيب عدد من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة العز شمال المخيم النصيرات.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما شهد مخيم المغازي تقدم محدود لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.