أنصار للمعارضة السورية يقتحمون السفارة في أثينا والشرطة تتدخل

قالت الشرطة ومراسل من رويترز إن أنصارا للمعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد دخلوا السفارة السورية في أثينا يوم الأحد ورفعوا علم الثورة على سطح البناية.

وذكر مراسل من رويترز في موقع الحدث أن الشرطة دخلت مجمع السفارة واعتقلت أربعة لكنها تركت علم الثورة مرفوعا.

وفي ساحة سينتاجما بوسط أثينا في وقت لاحق من يوم‭ ‬الأحد، لوح عشرات من أنصار المعارضة السورية بعلم الثورة ورقصوا وعانقوا بعضهم البعض.

وأعلن مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة الإطاحة بالأسد بعد السيطرة على العاصمة دمشق يوم الأحد مما أجبره على ترك البلاد وإنهاء حكم أسرته الذي استمر عقودا وذلك بعد حرب أهلية دامت 13 عاما.

واحتفلت مجموعة صغيرة خارج مجمع السفارة في أثينا.

وقال أحدهم ويبلغ من العمر 59 عاما “سعادتنا لا توصف، 55 عاما من الديكتاتورية الرهيبة انتهت أخيرا و… فر الديكتاتور وترك الشعب”.

وذكرت وسائل إعلام يونانية إن المحتجين مزقوا صورة الأسد في السفارة لكن مسؤولا بالشرطة اليونانية لم يؤكد ذلك.







































