خبير مصرفي يوضح حقيقة طرح شهادة ادخار بفائدة 30%



نفى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، صحة ما تردد عن عزم البنوك الوطنية طرح شهادة ادخارية جديدة بعائد 30%.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إن هذه المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، معقبا: «كل ما ينشر عن شهادات الـ 30% مجرد شائعات.. مفيش حاجة اسمها شهادة بـ 30%».

ولفت إلى أن الشهادة الادخارية الحالية ذات العائد 30% شهادة بلاتينية قديمة بعائد متناقص يتراجع مع انخفاض معدل التضخم.

وأشار إلى نفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هذه الشائعات، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة تداول مثل هذه الشائعات، والتي تتسبب في إحداث بلبلة في السوق وتؤثر سلبا على الاقتصاد.

وفي سياق متصل، أشاد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، منوها أن الاحتياطي الحالي يغطي واردات سلعية لأكثر من ثمانية أشهر.

وأوضح أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات القائمة، عازيا ذلك إلى سببين رئيسيين؛ أولها قيام البنك المركزي بشراء كميات كبيرة من الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي ارتفعت قيمته بالتبعية؛ نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وثانيها زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الجاري؛ لتصل إلى 20.8 مليار دولار.