 حاكم ولاية فلوريدا يدرج جماعة الإخوان المسلمين ومجلس كير في قائمة الإرهاب - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 9:33 ص القاهرة
حاكم ولاية فلوريدا يدرج جماعة الإخوان المسلمين ومجلس كير في قائمة الإرهاب

فلوريدا - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 9:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 9:19 ص

أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، يوم الاثنين، تصنيف واحدة من أكبر منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد خطوة مماثلة اتخذتها ولاية تكساس الشهر الماضي.

ويستهدف القرار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في أمر تنفيذي نشره ديسانتيس على موقع التواصل الاجتماعي إكس، ويمنح التصنيف ذاته لجماعة الإخوان المسلمين.

ولم تصنف الحكومة الأمريكية كل من "كير" أو جماعة الإخوان المسلمين كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

ويطلب الأمر من وكالات ولاية فلوريدا منع المجموعتين وأي شخص قدم لهما دعما ماديا من الحصول على عقود أو وظائف أو أموال من أي وكالة تنفيذية أو وزارة حكومية بالولاية.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، ذكرت "كير" وفرعها في فلوريدا إن المنظمة تعتزم مقاضاة ديسانتيس ردا على ما وصفته المنظمة بـ"الإعلان غير الدستوري والتشهيري".

