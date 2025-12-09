أصدرت إحدى محاكم العاصمة الصينية بكين حكما يلزم شركة الخطوط الجوية الماليزية "ماليزيا إيرلاينز" بدفع تعويض قدره 9ر2 مليون يوان (410 آلاف دولار) لكل عائلة من عائلات 8 ركاب كانوا على متن طائرة الشركة الماليزية التي اختفت أثناء رحلتها رقم إم.إتش 370 منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت المحكمة إن المبلغ المقرر يمثل تعويضا للعائلات عن فقدان أحبائهم ونفقات الجنازات والضغوط النفسية التي تعرضوا لها. ورغم أن مصير ركاب الرحلة المفقودة لم يتحدد بشكل قاطع فقد تم اعتبار الركاب موتى من الناحية القانونية.

كان على متن الطائرة التي اختفت عام 2014بعد إقلاعها من كوالالمبور إلى بكين ٢٣٩ راكبا بما في ذلك أفراد طاقمها. ورغم سنوات من البحث، لا يزال سبب سقوط الطائرة أو مصير من كانوا على متنها مجهولا. كان معظم الركاب صينيين، وواصلت عائلاتهم في الصين البحث عن معلومات عن مصيرهم.

وأفادت المحكمة بأن ٢٣ قضية أخرى لا تزال عالقة. وفي ٤٧ قضية أخرى، توصلت عائلات إلى اتفاقات مع شركة الطيران وسحبت دعاواها.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستستأنف البحث عن الطائرة المفقودة ابتداءً من ٣٠ ديسمبر الجاري