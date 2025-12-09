قطر تدين اقتحام قوات الاحتلال للأونروا: خرق فاضح للقانون الدولي

أدانت قطر، اقتحام قوات إسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في القدس، مؤكدة أنه يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا على الإرادة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنّ هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا لمقرات الأمم المتحدة وتهديدًا لعمل الوكالة التي تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت أنَّ هذه الإجراءات الإسرائيلية تهدف في نهاية المطاف إلى تصفية وكالة الأونروا، وحرمان ملايين الفلسطينيين في مناطق متعددة من خدماتها الأساسية.

وشددت الوزارة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بحزم لوقف هذه الممارسات وتجنب التداعيات الإنسانية الخطيرة المترتبة عليها.

وجددت قطر دعمها الكامل للأونروا، وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال مقر الأونروا في القدس، الاثنين الماضي، واحتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، وقام بتفتيش واسع لمرافق المبنى وأغلق المنطقة المحيطة به بشكل كامل خلال الاقتحام.

من جانبه، وصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الإجراء الإسرائيلي بأنه تحدٍ جديد للقانون الدولي وانتهاك لالتزامات "إسرائيل" بحماية مواقع الأمم المتحدة.

وكان مقر الأونروا في القدس مستخدمًا منذ عام 1951، لكنه أُخلِي في بداية العام الجاري بقرار إسرائيلي، بعد حظر عمل الوكالة في المدينة بموجب قانون أقره الكنيست.