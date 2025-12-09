• الفعالية من تنظيم البعثة السورية الدائمة..

شهد مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الاثنين، فعالية بمناسبة الذكرى الأولى لـ"عيد التحرير" وإسقاط نظام الأسد في سوريا.

الفعالية التي نظمتها البعثة السورية الدائمة في الأمم المتحدة، شارك فيها دبلوماسيون وصحفيون وشخصيات أخرى من مختلف المجالات.

ومثّل تركيا في الفعالية، مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز.

وتخلل الفعالية عرض مقطع مصور يوثق ممارسات النظام المخلوع ومقاومة الشعب السوري له.

وفي كلمة خلال الفعالية، قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلَبي، إن "سوريا اليوم باتت حرة وقد تخلصت من الخوف والظلم الذي استمر لعقود طويلة".

وطالب علبي المجتمع الدولي بدعم سوريا في مسيرتها لإعادة الإعمار و"كتابة تاريخها الجديد".

وأضاف: "أدعوكم جميعا فردا فردا لزيارة سوريا، لا تلك التي اقترن اسمها لسنوات طويلة بالاشتباكات والصراعات، بل سوريا التي وضعت أسس الحضارات".

والاثنين، شهدت مساجد سوريا تكبيرات النصر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام الأسد، بدعوة من وزارة الأوقاف، كما شهدت محافظات عدة بينها دمشق وريفها ودرعا وحماة وحلب وإدلب عروضًا عسكرية بمشاركة شعبية كبيرة.

وتحتفل سوريا هذه الأيام بـ"عيد التحرير"، تخليدًا للخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان" التي انطلقت في 27 نوفمبر 2024 في حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يومًا، معتبرين هذا اليوم نهاية حقبة طويلة من القمع والانتهاكات التي استمرت 14 عامًا