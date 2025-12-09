انتقدت الخبيرة الاقتصادية الألمانية، فيرونيكا جريم، نهج الحكومة الاتحادية في سياسة المعاشات والشئون المالية، ووصفتها بأنها غير عادلة اجتماعيا.

وقالت جريم في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية: "الحكومة الاتحادية تنتهج سياسة تأتي على حساب البسطاء، وتضع البلاد على حافة الهاوية".

وحذرت جريم، "بحلول عام 2029 سنكون في وضع تستهلك فيه النفقات الاجتماعية وأعباء الفوائد ونفقات الدفاع كامل الإيرادات المتوقعة للدولة"، مشيرة إلى أن الأوساط الاقتصادية تدرك أن زيادات ضريبية كبيرة تلوح في الأفق، ما يدفع العديد من الشركات إلى دراسة نقل مواقعها إلى الخارج.

وأضافت جريم: "أخشى أن نشهد تزايدا في نزوح الشركات، وهذا بدوره يقلل فرص النمو"، موضحة أن الشباب المؤهلين تأهيلا عاليا يتمتعون بقدرة على التنقل دوليا، وسينتقلون إلى دول أخرى إذا ارتفعت الضرائب والرسوم، متابعة، "أما من سيتضرر فهم أصحاب الدخول العادية الذين لا يتمتعون بهذه المرونة".

وأكدت جريم أن هناك حاجة إلى إصلاحات صارمة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن تنفيذها سيكون أصعب على الائتلاف الحالي مقارنة بالحكومات السابقة، وقالت: "مقارنة باليوم، كان الأمر أسهل بالنسبة للمستشار جيرهارد شرودر في زمن أجندة 2010، إذ كان عليه فقط جعل الاقتصاد تنافسيا، وكانت المنتجات جيدة بالفعل".

وأوضحت جريم، أن التحدي اليوم يتمثل في أن ألمانيا يجب أن تعود إلى الصدارة في تحويل التطورات التكنولوجية إلى قيمة مضافة، مشيرة إلى أنه بسبب النجاحات الصناعية السابقة والتحفظات السياسية، لم يتم الاستثمار الكافي في الابتكار بمجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي والتقنيات النووية، مضيفة أن المنافسة من الصين تتزايد بقوة، بعدما حققت تقدما كبيرا في المجال التكنولوجي.