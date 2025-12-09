أمطار متقطعة في المنيا ورفع حالة الطوارئ لمواجهة التجمعات المائية

تشهد محافظة المنيا استمرار الطقس غير المستقر لليوم الثاني على التوالي، مع سقوط أمطار متقطعة وطقس مائل للبرودة، وانتشار الشبورة الصباحية التي تؤثر على الرؤية في الطرق الزراعية والمناطق المائية.

وأوضح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للتعامل مع أي تجمعات مياه، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف والصحة لمواجهة أي حوادث أو حالات طارئة.

كما أعلنت هيئة السكك الحديدية تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض خطوط الصعيد، مع متابعة دقيقة لحركة القطارات للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

وفي مدينة مغاغة، تواصلت أعمال جرف وسحب مياه الأمطار طوال الليل، حيث تم فتح محاور رئيسية بمحيط مناطق مركز الشرطة والمستشفى والبريد وأمام الكنيسة، لضمان استعادة الحركة المرورية وسلامة المواطنين، مع متابعة مستمرة لأي تجمعات جديدة.