 اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 9:34 ص القاهرة
اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 9:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 9:20 ص

رفعت السلطات اليابانية تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي"، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من ضرب زلزال قوي ساحل شمال شرق البلاد، وفق ما نقلته هيئة البث العامة "إن إتش كي".

وأفادت التقارير بأن المنطقة تعرضت لهزة ارتدادية، لكن السكان لم يكونوا في خطر. وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد خفضت في وقت سابق مستوى تحذير تسونامي إلى مستوى أقل.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك تقارير عن 30 إصابة وحريق في منزل سكني، رغم أنه لا يبدو أن هناك أضرارا كبيرة.

وضرب الزلزال، الذي بلغت شدته 7.5 درجة، قبالة سواحل محافظة آوموري بشمال اليابان، مساء الاثنين، على عمق حوالي 54 كيلومترا. وكانت وكالة الأرصاد اليابانية قد أصدرت تحذيرا أوليا من تسونامي تصل ارتفاع أمواجه إلى 3 أمتار بعد الزلزال.

وذكرت الوكالة أن أعلى موجة سجلت بلغت 70 سنتيمترا في مدينة كوجي الساحلية في هونشو، بينما وصلت موجة بارتفاع 50 سنتيمترا إلى أوراكاوا في هوكايدو. كما حذرت الوكالة من إمكانية حدوث هزات ارتدادية.


