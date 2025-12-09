القاهرة الإخبارية: استمرار عمليات البحث عن جثمان آخر محتجز في حي الزيتون بغزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إن عمليات البحث ما تزال متواصلة عن رفات الجندي الإسرائيلي رون شنور فيلي، الذي يُعد آخر المحتجزين الذين لم يُعثر على جثمانهم داخل القطاع.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذا الموقع يشهد الجولة السادسة من أعمال التفتيش بعد أن سلمت المقاومة الفلسطينية جميع الجثامين التي كانت بحوزتها باستثناء هذا الجثمان، مضيفا أن المنطقة التي تتم فيها عمليات البحث تعرضت لدمار واسع؛ إذ سوى الجيش الإسرائيلي مئات المنازل بالأرض، وجرف مساحات واسعة، وأقام قاعدة عسكرية على مقربة من موقع عمليات البحث.

وأشار أبو كويك إلى أن الطواقم المشاركة في أعمال البحث تضم فرقاً من الصليب الأحمر الدولي وآليات دخلت القطاع عقب وقف إطلاق النار، إضافة إلى عناصر من كتائب القسام الذين يتولون عمليات الحفر والتنقيب، موضحا أن هذه الفرق تعمل في منطقة لا تبعد أكثر من 200 متر عن القاعدة العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي منع الصحفيين من مرافقتهم في ظل خطورة الموقع.

ووفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بمقتضى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزمت حركة «حماس» بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والبالغ عددهم 48 أسيرًا بينهم 28 قتيلا، باستثناء أسير واحد لم تستطع الحركة العثور عليه حتى الآن.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ عائلة آخر أسير إسرائيلي ما زال رفاته في غزة، ران غويلي، بأنه مصمّم على إعادة جثته، وفق ما أعلن مكتبه، السبت الماضي.

غويلي، البالغ من العمر 24 عاماً، هو عنصر في وحدة الدوريات الخاصة (ياسام) في منطقة النقب، قتل في أحداث السابع من أكتوبر 2023 قبل أكثر من عامين، ونُقلت جثته إلى داخل القطاع.