أستراليا تفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب والأطفال

أصبحت أستراليا، أول دولة في العالم تفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

ولن يكون مسموحا لهم بالحصول على حساباتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك إنستجرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك ويوتيوب.

وسيكون أمام الشركات عام لإدخال تدابير التحقق من العمر، وستتسبب الانتهاكات في دفع غرامات باهظ.

وسيتم إعفاء خدمات الرسائل مثل واتساب والبريد الإلكتروني والألعاب عبر الإنترنت والعروض التعليمية.

وترغب حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في حماية الشباب من مخاطر مثل التنمر الإلكتروني واستهلاك الممنوعات والمحتوى المزعج من خلال تطبيق القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وقال إنه يريد أيضا أن يعيد للشباب "طفولة طبيعية" خالية من التصفح الذي لا نهاية له.

ويزعم المنتقدون، أن الحظر غير متناسب، وقد تم بالفعل تقديم طعن قانوني عليه أمام المحكمة العليا.