 جنوح مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الياباني غرب البلاد.. وأنباء عن تسرب كمية من النفط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنوح مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الياباني غرب البلاد.. وأنباء عن تسرب كمية من النفط

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:05 ص

أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية أصبحت غير قادرة على الإبحار، بعد جنوحها على ما يبدو في المياه الواقعة بغرب البلاد.

وقال خفر السواحل - في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن هناك معلومات بشأن تسرب كمية صغيرة من النفط من السفينة "إنازوما - أو Inazuma"..معتقدين أنها ربما تكون قد اصطدمت بصخور في قاع البحر، بينما تستعد قوات الدفاع الذاتى الجوية لسحب السفينة.

وأبلغ طاقم السفينة Inazuma حرس السواحل بالحادث في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، بعد توقفه في بحر سيتو الداخلي بعد سماع صوت ارتطام، بحسب البيان.


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