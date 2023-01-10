تداول رواد موقعي "فيسبوك" و"تويتر" في الوطن العربي، صورا ومقاطع فيديو لمساحات شاسعة من جبال مكة في المملكة العربية السعودية، وهي تكتسي باللون الأخضر.

ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة مكة، على "تويتر"، فيديو يظهر جبال مكة وهي تكتسي باللون الأخضر، بعد الأمطار المستمرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

#فيديو🎥

جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً

.

تصوير: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/finS66zJXb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023

وقال مستشار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حميد الدوسري، إن سبب الخضرة التي تكتسي بها جبال منطقة مكة يرجع إلى توالي الأمطار الخفيفة خلال فترة زمنية طويلة، وذلك بحسب موقع "العربية.نت".

وأضاف أن الأمطار الخفيفة المستمرة أثرها أفضل من السريعة الغزيرة؛ لأن الأرض تروى من الأمطار الخفيفة ولا تسيل، أما المطر الغزير فيجرف الأرض وينحدر عنها فتجف بسرعة ولا تنبت، فيما ينحصر النبات فقط في أماكن تجمع الماء في المنخفضات.

كما يمثل الجو الملائم المعتدل غير الحارة ولا البار أفضل مناخ لنمو النباتات، بالإضافة لسبب آخر وهو وجود مخزون قديم من البذور بين الصخور في الجبال لم يجد فرصة للنمو في الأعوام السابقة.

• كيف كانت تبدو جبال مكة المكرمة قبل الخضرة؟

بحسب صحيفة "مكة"، هناك 10 جبال تشكل هوية مكة الجغرافية والتاريخية، أبرزها (جبل ثور، أبي قبيس، خندمة، السيدة، العبادي، الرحمة، عمر، قيقعان، كبكب، وجبل النور)، وجميعها جبال عُرفت بالجفاف وافتقار الماء والخضرة.

ولم تكتس أيا من الجبال السابق ذكرها بالخضرة أو الحشائش الخضراء، كطبيعة امتدت لمئات السنين، وهو ما يظهر من خلال الصور التي شاركها بعض المواطنين السعوديين لجبال مكة في سنوات سابقة، عبر حساباتهم على موقع "تويتر".

وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي من تحول جبال مكة للون الأخضر في سريع، فيما فسر موقع "العربية.نت" ذلك بأن هناك العديد من النباتات الموسمية التي تنمو بعد هطول الأمطار في فصلي الشتاء والربيع في المملكة.

وهطلت أمطار غزيرة متكررة على منطقة مكة المكرمة، ووصل الأمر في بعض الأحيان لحد تساقط البرد.

🔴 #السعودية: على غير العادة جبال مكة المكرمة تكتسي بساطًا اخضر ..

يبدو أن الأمر أصبح مخيفا بعض الشيء...

و ماينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحي

إعجاز علمي في سنة النبي ⇩

عودة جزيرة العرب مروجا وأنهار:⇩⇩

عن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال ((لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا pic.twitter.com/1M18ke586O — هــــــــــبة 🦥 (@779xxl) January 9, 2023

وبلغت أكبر كمية أمطار تساقطت على منطقة الهدا بمكة المكرمة نحو 11.8 ملم، بينما وصلت في المنطقة المركزية إلى 6.9 ملم، في يومي الخميس والجمعة فقط.