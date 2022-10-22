مرتضى منصور يعلن إلغاء فريق سيدات السلة : «يروحوا يتجوزوا أو يطبخوا»

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلغاء فريق كرة السلة للسيدات بالنادي، بعد خسارته الثقيلة أمام النادي الأهلي في بطولة دوري السوبر.

وحقق فريق النادي الأهلي لكرة السلة فوزًا كبيرًا أمام نظيره الزمالك بنتيجة 122 - 52، في المباراة التي أقيمت على صالة الفريق الأحمر بالجزيرة يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «ما حدث في مباراة الأمس لا يليق بتاريخ نادي الزمالك العريق، وفريق السلة للسيدات لم يكن على قدر المسؤولية».

وأضاف رئيس الزمالك: «مجلس الإدارة بالنادي قرر إلغاء فريق كرة السلة بالنادي بعد هزيمته الكبيرة أمام الأهلي في بطولة دوري السوبر».

وأتم: «استغنينا عن فريق السلة للسيدات بنادي الزمالك، يروحوا يطبخوا بقى أو يتجوزوا».