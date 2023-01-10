صندوق النقد الدولي يشيد بوثيقة «سياسة ملكية الدولة» في مصر

أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادوكوفا هولار، بتبني مصر لوثيقة "سياسة ملكية الدولة".

وأضافت رئيسة بعثة الصندوق، في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الصندوق في واشنطن، أن تبني مصر سعر الصرف المرن من شأنه تعزيز استقرار سوق الصرف والاحتياطي النقدي.

وثمّنت هولار خطط مصر لزيادة الصادرات وبناء احتياطاتها النقدية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرًا اليوم، توقع فيه تزايد نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2023/2022، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولا إلى 5.7% في العام المالي التالي له، ثم 5.9% في 2025 /2026.

كما توقع صندوق النقد، في تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسي، إلى 7% بحلول السنة المالية 2024 - 2025 وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الصندوق إن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر يهدف إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، على إقراض مصر 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.